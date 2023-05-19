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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو مازن يشيد بمواقف الزعماء العرب تجاه القضية الفلسطينية

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أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمواقف الزعماء العرب تجاه القضية الفلسطينية، مطالبًا بحماية دولية للشعب الفلسطيني.

وتحدث الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، تحت عنوان "قمة التجديد والتغيير" في مدينة جدة السعودية، عن عودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية مرحبا بحضور الرئيس السوري لأعمال القمة العربية الـ 32.

ووجه التحية والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، على استضافة هذه القمة العربية، معربا عن ثقته بأنها ستنجح في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه أمتنا، وتحويلها لفرص تعزّز الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، وتحقق طموحات وآمال شعوب أمتنا العربية. 

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