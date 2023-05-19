بالفيديو.. شريف منير بالعزف على "الدرامز" يعلن مفاجأة لجمهوره

نشر الفنان شريف منير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو له يعزف على آلة "الدرامز" وإعلان مفاجأة لجمهوره .
وظهر من خلاله الفيديو يؤكد سعادته الكبيرة بنجاح فيلم "يوم ١٣" ، وأعلن أنه تخطى أرقام الإيرادات ال ٢٥ مليون جنيه .
وتابع من خلال الفيديو" تعالوا أقولكوا مفاجأة، وتوجه إلى آلة "الدرامز" وبدأ بالعزف وهو يعلنها للجمهور" .
"إستنونا يوم ٢٢ مايو وعرض الفيلم فى السعودية فى سينمات ريل هنفتتح الفيلم هناك، ويوم ٢٤ مايو هنفتتح فيلم يوم ١٣ بسينمات ريل فى دبى "
الفيلم من نوعية أفلام الرعب، بطولة شريف منير، أحمد داوود، دينا الشربينى، أروى جودة، محمود حافظ والإخراج وائل عبدالله .
يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير الدرامية مسلسل "إيجار قديم" ، بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبى، هشام إسماعيل، ميمى جمال والإخراج طارق رفعت .
https://www.instagram.com/reel/CsbML6WA39E/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==