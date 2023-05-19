صور| فاطمة بنت الوادي الجديد تفوز بمسابقة شيخ الازهر للمتون

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فوز الطالبة فاطمة البنداري، بنت المحافظة بالمركز الأول في مسابقة الأمام الأكبر شيخ الأزهر للمتون.

وفازت فاطمة عاطف البنداري، بنت الوادي الجديد وبطلة تحدي القراءة العربي و سفيرة القراءة و العلم، بالمركز الأول في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لحفظ وتأليف وشرح المتون العلمية، لتكون أول حاصلة على هذا اللقب في العالم، وكرمها فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف بحضور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أيمن عبد الغني، و رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم والدكتور عصام القاضي مدير إدارة الجودة والدكتور فايز نصر الدين مدير إدارة الحاسب الآلي والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وحفظت فاطمة البنداري القرآن الكريم و عمرها 4 سنوات و نصف ثم حفظته بقراءته العشر بسند من أعلى أسانيد العالم للشيخة مرفت محمد حجازي، والشيخة فاطمة إبراهيم حبلص "رحمها الله" وحصلت على المركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم وحصلت على المركز الأول على مستوى الأوقاف في حفظ القرآن الكريم والمركز الأول في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية، و حفظت ألفية ابن مالك و الشاطبية و الدرة و الطيبة والعديد من المتون الشرعية والعربية بأسانيد موثقة كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري.

كما فازت فاطمة البنداري بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف واستطعت أن تنافس على أول خمسة مراكز على مستوى الوطن العربي باسم الأزهر الشريف كما فازت بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فارس المتون لحفظ وتأليف وشرح المتون العلمية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كما حصلت على الميدالية الذهبية من سمو الأمير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحصولها على لقب بطلة تحدي القراءة العربي.

جدير بالذكر أن الطالبة فاطمة البنداري كانت الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الابتدائية الأزهرية بمجموع 100 كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع 100% وتدرس في الصف الأول الثانوي الأزهرى.

فاطمة بنت الوادي الجديد تفوز بمسابقة شيخ الازهر للمتون (1)

فاطمة بنت الوادي الجديد تفوز بمسابقة شيخ الازهر للمتون (2)

فاطمة بنت الوادي الجديد تفوز بمسابقة شيخ الازهر للمتون (3)