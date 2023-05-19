غدًا.. 3871 طالبا يؤدون امتحانات العملي والنظري في الدبلومات الفنية بشمال سيناء

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية والنظرية الصناعية -والتجارية والزراعية والفندقية، وأنه سيؤدى ٣٨٧١ طالب وطالبة الامتحانات موزعين على ٢٣ لجنة امتحانية بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

من المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية غدا السبت كما تنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ وحتى يوم الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ علي ان تستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدءً من الجمعة ٩ يوينو ٢٠٢٣ ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات صناعى و زراعى طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أضاف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب ٣٨٧١ طالب مقسمين منها التعليم الصناعي بواقع عدد الطلاب ٢٢٧٦ طالب وعدد اللجان الامتحانية ١٣ لجنة والتعليم التجاري بواقع عدد الطلاب ١٠٤٤ طالب وطالبة وعدد اللجان الامتحانية ٦ لجان و التعليم الزارعي بواقع عدد الطلاب ٤٦٨ طالب وعدد اللجان الامتحانية ٣ لجان والتعليم الفندقي بواقع عدد الطلاب ٨٣ طالب وعدد اللجان الامتحانية لجنة واحدة .

وأكد وكيل التعليم أنه جري التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان كما جري التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من ١٦ الي ١٨طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

أشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية في تواصل مستمر مع غرف عمليات الفرعية بالإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات قد تحدث داخل اللجان والعمل على حلها فوراً.