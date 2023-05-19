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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التعليم": الاعتداد بكل المحاولات لمادة "Arabic" لطلاب الشهادة البريطانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرا لما أثير حول طلاب الشهادة البريطانية بشأن مادة Arabic O.l الحالية لـ"كامبريدج"، تنوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصا منها على مصلحة أبنائها الطلاب الذين سجلوا هذه المادة أنه سيتم الاعتداد بكافة المحاولات التي تمت للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام ولجميع الصفوف (العاشر/الحادي عشر/الثاني عشر).

وتؤكد الوزارة أنها تعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة حتي يتم البت في الأمر من قبل الوزارة، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.

الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات بريطانية وزارة التربية والتعليم