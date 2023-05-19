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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو لتشكيل تكتل دولي لمساعدة السودان.. بالفيديو

جدة
جدة
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قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن القمة العربية الحالية تأتي في توقيت مهم، لما يعانيه العالم من أزمات وصراعات، منوها بأن العدوان الإسرائيلي يتم على الشعب الفلسطيني، في صمت عالمي مريب تجاه هذه الاعتداءات.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته بالقمة العربية في جدة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

ودعا إلى تشكيل كتلة دولية لتعزيز الجهود في إحداث سلام داخل السودان، واستئناف المسلسل السياسي، وإقامة حكومة مدنية، وتعيد المسار الإنتقالي إلى مساره.

وأكمل: ليس من مصلحة السودان استمرار الاقتتال، وطالب القمة باتخاذ قرارات حاسمة ونافذة لحماية الشعب السوداني.
 

الأمن الغذائي الأمن الغذائي العالمي الشعب الفلسطيني الأزمة الروسية الأوكرانية الاتحاد الافريقي