"ثقافة الجيزة" في أروقة التاريخ بقصر محمد علي

نظمت مكتبة الدقي الثقافية رحلة ثقافية إلى قصر الأمير محمد علي بالمنيل بمصاحبة رواد المكتبة ومشاركة مجموعة من الأطفال أصحاب الهمم.

بدأت الفعاليات بعرض فني للتنورة التراثية للفنان سيد المصري، أعقبه مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على المتسابقين بمشاركة محمد واكد، ثم ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن أشهر الأماكن التاريخية في مصر من خلال الرسم والتلوين بإشراف سيمون منير وآمال أحمد، مع ورشة رسم على الأوجه والأيدي نفذتها زينب صديق، كما تفاعل الحضور مع عرض عرائس المسكات وحكاوي الأراجوز.

تأتي الرحلة ضمن المبادرة التوعوية "اعرف بلدك" باستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل لتأصيل قيم الهوية الوطنية، وتزويد الرواد بالمعلومات التاريخية المرتبطة بالأماكن الأثرية من خلال جولات ميدانية داخل أروقة المزارات التاريخية، وتعميق الصلة بين الأطفال والأثر، من خلال ورش العمل والفعاليات الثقافية والفنية المُقامة ضمن برنامج الرحلة.

واختتمت الرحلة بجولة ميدانية بمصاحبة المرشد الثقافي بقصر محمد علي، داخل ساحات وحدائق ومباني القصر، الذي يعد من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر، ويعبر عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث وينفرد بتصميمه المعماري الرائع، المبني على طراز إسلامي حديث مقتبس من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية، وزيارة سراي الاستقبال، برج الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد، سراي الإقامة، سراي العرش، المتحف الخاص، والقاعة الذهبية.

كان ذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة الجيزة، د. آمال صديق مدير قصر متحف محمد علي، داليا الجوهري مدير عام إدارة التوعية الأثرية بالقاهرة التاريخية، ود. هبة عبد العزيز مسئول التواصل المجتمعي بادارة القاهرة التاريخية، ومدير مكتبة الدقي الثقافية.

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