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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ 21 قرارا لإزالة التعديات على أراضى الدولة ورفع 62 حالة إشغال بأسوان

ضمن الموجه الـ 21

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي اراضي الدولة بأسوان
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 21 قرار إزالة على مساحة 8525 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، منهم 8 حالات إزالة إدارى بمساحة 2300 متر، و13 حالة إزالة فورية فى المهد على مساحة  6225 متر، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان، ووسط مشاركة لنائب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة.


جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة. 

كما شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب وذلك داخل شوارع الشواربى وكورنيش النيل وميدان المحطة وحديقة السلام حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 62 حالة إشغال، بجانب تحرير 9 محاضر لإشغال الطريق العام.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة لحالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بإسم " ف.أ. د " وذلك بالوحدة المحلية لقرية وادى عبادى.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة فى المهد لحالة تعدى عبارة عن مبانى خلف عمارات البشير بإسم " ر.ع.م " على مساحة 75 م2، بجانب قيام الوحدة المحلية أيضًا برفع الإشغالات بجوار مبنى محطة السكك الحديدية بنطاق حى شرق، بجانب إزالة 5 أكشاك مخالفة بطريق العباسية.

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21 قرار إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أخبار محافظة أسوان