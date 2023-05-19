سوزان نجم الدين تعود لسوريا لعزاء هشام شربتجي

عادت الفنانة سوزان نجم الدين إلى سوريا قادمة من الإمارات العربية بعد أن قطعت اجازتها ورحلة عملها من أجل توديع المخرج الكبير هشام شربتجي، وأدت واجب العزاء، وليست المرة الأولى التي تسافر فيها نجم الدين من أجل الوقوف مع زملائها في أحزانهم فسبق وعادت من الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا من أجل واجب العزاء في نجل جورج وسوف لما تكنّ له من حبّ كبير على حدّ قولها.



وتأتي النجمة السورية إلى مصر منتصف الأسبوع الجاري من أجل المشاركة في عمل فنى جديد، حيث ستأتي للإنتهاء من كافة التفاصيل للمشاركة في العمل الذي رفضت الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الحالي.

يذكر أن سوزان نجم الدين حققت نجاح كبير هذا العام من خلال مسلسل مربى العز والذي حصدت على أثره على جائزة أفضل ممثلة عربية للبيئة الشامية في أكثر من استفتاء أخرهم "et بالعربي" كما نال اداءها لشخصية جواهر اشادة كبيرة من الجمهور السوري والعربي ومن النقاد على حدّ سواء.

«مربى العز» تأليف على الصالح، وإخراج رشا شربتجى، بطولة سوزان نجم الدين، عباس النورى، محمود نصر، أمل عرفة، نادين خورى، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادى صبيح، حسن خليل، وآخرين.