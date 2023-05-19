ننشر مشاريع قرارات القمة العربية بجدة.. أبرزها تثمين جهود مصر التاريخية لدعم القضية الفلسطينية

أكدت مصادر دبلوماسية عربية، أن القادة العرب في القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة، سيثمنون جهود مصر التاريخية والدؤوبة والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بناءً على التفويض العربي الصادر عن مجلس الجامعة العربية بما يؤدي إلى وحدة لحمة الموقف الفلسطيني.

كما سيرحب القادة العرب وفقًا لمشروعات القرارات المرفوعة لهم من وزراء الخارجية، بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي.

ويجدد القادة الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.

وتتضمن مشروعات القرارات المرفوعة للقمة القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضعفي لبنان، مرورًا بالملف الإيراني وقضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد القادة، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والهوية العربية للقدسالشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة علىأرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية تفعيل مبادرة السلام العربية.

ويدين القادة العرب الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على القدس ونابلس وقطاع غزة وجنين وأريحا وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بما في ذلك ممارسة القتل والإرهاب والتحريض من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة مماأدى إلى وقوع مئات الضحايا من الشهداء والجرحى والمعتقلين وهدم المنازل والمنشآت والبناء التحتية.

ويعبر القادة العرب عن التضامن مع عائلات الشهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي.

ويدين القادة العرب بشدة الجرائم التي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلينالمسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان والتي أدت إلى وقوع مئاتالإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وحمل مشروع القرار القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرالفلسطيني خضر عدنان الذي قضى بعد أن أضرب عن الطعام لمدة 86 يومًا تعمدتخلالها السلطات الإسرائيلية إهماله طبيًا رافضة إجراء أي محاكمة عادلة له حتى وفاته.

ويدعو القادة العرب السلطات اللبنانية إلى مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلادوتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.

وسيؤكد القادة على التضامن الكامل مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار الأزمة الحالية شأنا داخليا،والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني.

وتدعم مشروعات القرارات المحادثات الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعمالسريع في مدينة جدة برعاية سعودية - أمريكية.

وأكدت مشروعات القرارات على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضأنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد.

وسيشدد القادة العرب على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (‫5 ‏+ 5)، والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسستينالأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة.

ويؤكد القادة على الالتزام بوحدة وسيادة اليمن، واستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعيةبقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه.

ودعا مشروع القرار الخاصة بالصومال إلى دعم جهود الحكومة الصومالية في حربهاالشاملة ضد الإرهاب، الإشادة بالجيش الوطني الصومالي.

وجددت مشروعات القرارات التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث(طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).

وسترحب القمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران فيبكين، الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيلاتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وتطالب مشروعات القرارات بوقف توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، وسحبالحكومة التركية لقواتها دون شروط.

وتدين القمة كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدولالعربية ودول العالم، وستدعو الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربيةلمكافحة الإرهاب، إلى التصديق عليها.