"الشباب" تواصل تنفيذ القوافل الطبية بقرى "حياة كريمة" بمحافظتي الجيزة والمنيا

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الادارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، تنفيذ فعاليات القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”، حيث نفذت القافلة في نزلة الاشطر مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة شملت ( طب بشرى،توعية صحية، طب بيطري )، وقرية كوم الحاصل مركز مغاغة بمحافظة المنيا وشملت ( طب بشرى،توعية صحية).

وخلال الفعاليات تم الكشف علي المرضى وتجهيز الأدوية وتوزيعها على المرضى بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلي مستشفيات القصر العيني ومستشفى المنيا الجامعي لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية، حيث يقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة بالجامعة في التخصصات الطبية ( الباطنة، الأطفال، الرمد، الأنف وأذن وحنجرة، الجراحة، الجهاز هضمي والكبد، طب أسرة، الجلدية، الصدر، الأسنان، الأمراض المتوطنة، النساء والتوليد، العظام، الروماتيزم ).



فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية.

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجًا، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، إنطلاقًا من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وتنفيذًا لإستراتيجية مصر للتنمية 2030، موضحًا أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.