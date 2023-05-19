الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية مستقبل قطاع الدواء

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق الأحد المقبل ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء" تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات -الرؤوي).



وكان قد أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الماضية طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، إلى لجنة التعليم والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.



وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن موضوع طلب المناقشة يحتاج مناقشات تفصيلية بشكل موسع، نظرا لأهميته فى تلك الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التعليم الجامعى هو حلقة الوصل بين الواقع العلمى والعملى فى هذه الفترة، التى تعد فيها مصر أحوج ما تكون إلى خريج مكتمل الرؤى.

