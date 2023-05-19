رفع 120 طن قمامة ومخلفات مبان وتسوية شوارع قرية أم الزين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع القمامة ومخلفات المبانى والأتربة من قرية ام الزين وتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والماره مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك خلال زيارته أول أمس للقرية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومستوى النظافة بالقرية.

ومن جانبه قام المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بشن حملة لرفع 120 طن قمامة ومخلفات، بواقع 6 نقلات فضلًا عن تسوية شوارع القرية بالجليدر وذلك بإستخدام 10معدات 6 سيارات نقل قلاب و2 لودر و2 جليدر.