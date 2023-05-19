بوتين: روسيا تحتفظ بمكانة رائدة في سوق السلاح العالمية

الجمعة 19/مايو/2023 - 02:57 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تحتفظ بثبات بمكانتها كواحدة من الدول الرائدة في السوق العالمية للسلاح والمعدات العسكرية.

وقال بوتين - في برقية تهنئة للعاملين في مجال التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإنشاء نظام الإدارة الحكومية لهذا للتعاون، بحسب المكتب الصحفي للكرملين اليوم الجمعة: «بالرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة والمنافسة غير العادلة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية"، تُصدر روسيا كميات ملموسة من المنتجات العسكرية».

وأضاف الرئيس الروسي: «نحن نولي اهتماما مستمرا لتحديث مرافق الإنتاج العسكري وبناء قدرات البحث والتطوير».

وأشار بوتين إلى أن نظام الإدارة الحكومية الروسية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية أصبح أداة مهمة للسياسة الخارجية الروسية.

من جهة أخرى، قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بتفقد إحدى تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" بالجيش الروسي في اتجاه "زابوروجيا" بمنطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وذكر بيان للدفاع الروسية:" لقد استمع شويجو إلى تقارير من قادة مجموعة "الشرق" والضباط بمركز القيادة حول الوضع الحالي، وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية المكلفة بها في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية".

وأضاف البيان: "أن وزير الدفاع الروسي أشار أثناء زيارته إلى الكفاءة العالية للكشف عن المعدات العسكرية للعدو وتدميرها، وإصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في الاتجاهات الرئيسية لمجموعة "الشرق".

وتابع البيان:"لقد أولى الوزير اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الشامل للقوات وضمان شروط الحركة الآمنة للأشخاص في المنطقة، وكلف قادة مجموعة "الشرق" بمواصلة عمليات الاستطلاع النشط والشامل في المنطقة لكشف خطط العدو مقدما ومنع تنفيذها"، مقدما جوائز الدولة للبطولة في العملية العسكرية الروسية الخاصة وميداليات الشجاعة من وزارة الدفاع.