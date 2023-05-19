بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص في روسيا، بسبب تصعيدها العسكري في شرق أوكرانيا، وذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، إن العقوبات تستهدف ست كيانات تقدم معدات عسكرية مثل الطائرات بدون طيار للغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى ثمانية أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ"الشبكات المالية المشينة التي تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين".

وأضاف أن هذه "العقوبات توضح أن مجموعة السبع ستظل موحدة في مواجهة التهديد من قبل روسيا، وثابتة في دعم أوكرانيا".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقات ثنائية عدة خلال زيارة زيلينسكي إلى بريطانيا، دون أن يذكر تفاصيلها.

وتأتی زیارة زیلینسکی فی إطار تعزیز التضامن الدولی مع أوکرانیا فی مواجھة التصعید الروسی على حدودھا، حیث نشرت موسکو نحو 100 ألف جندي ومئات المدافع والصورایخ والطائرات.

ورحبت أوکرانیا بالعقوبات البریطانیة على روسیا، وقال نائب رئیس مجلس الأمن والدفاع الأوکرانی سیرھى کروڤینکو: "إنھا خطوة ھامة لزیادة التکالیف للجانب المعادى".