ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة،بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( ARCTIC DISCOVERER ) والتى ترفع علم جزر البهاما ويبلغ طولها 280 مترا وبعرض 49 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 55 ألف طن من الغاز المسال.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43589 طن تشمل: 4000 طن أسمنت و 1803 طن سلك معدنى و10258 طن كلينكر و8325 طن يوريا و8750 طن ملح و10453 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36469 طن تشمل: 3396 طن خشب زان و3550 طن خردة و1801 طن ابلاكاش و7094 طن فول صويا و2468 طن فول و13760 طن قمح و4400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 25 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3665 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167553 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103654 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وكفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5688 شاحنة.

قام اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوجيه التهنئة والتحية إلى جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط، وذلك لجهودهن المخلصة التي أسهمت في تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقًا لمفهوم المساواة في الواجبات والحقوق بين الجنسين،تزامنًا مع اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري والذى دعت المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) للاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام.



وبهذه المناسبة قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من المتميزات من الكوادر النسائية بإدارات الهيئة المختلفة كنماذج لباقي الزميلات العاملات تقديرًا وعرفانا لهن كجزء من نسيج العاملين بهيئة ميناء دمياط، كما قام بتكريم ممثلة ميناء دمياط الزميلة الفائزة بجائزة التميز للمرأة العاملة بالقطاع البحري لهذا العام والتي فازت بها متفوقة على جميع السيدات المرشحات على مستوى كافة الجهات التابعة لقطاع النقل البحري المصري.