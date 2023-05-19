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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

رئيس "السيادة" السوداني يعفي حميدتي من منصبه ويعين مالك عقار نائبًا له

البرهان
البرهان
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا بإعفاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلوا "حميدتي"، من منصبه كنائب رئيس المجلس، وتعيين مالك عقار نائبًا له.

وجاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في عدة مناطق، خاصة في دارفور، حيث شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح مدنيين.

وكان حميدتي أحد أبرز قادة الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وشارك في تشكيل المجلس الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير.

وأثار إعفاء حميدتي ردود فعل مختلفة في الشارع السوداني، بين مؤيد ومعارض، في حين دعا مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار والحوار بين الأطراف المتنازعة.

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