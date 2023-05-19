أنشطة وفعاليات للأطفال وذوي الهمم بثقافة بورسعيد

نظم فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة عن شهر مايو الحالي، جاءت احتفالا بالإجازة الصيفية ومناقشة بعض القضايا المجتمعية.

في السياق عقدت مكتبة التفوق العلمي ببورسعيد محاضرة بديوان حي الشرق بعنوان "غذاء أفضل لحياة أفضل" أوضحت بها د.شيماء أحمد صيدلانية وأخصائية تكنولوجيا حيوية، دور الغذاء الصحي في حماية الإنسان من التعب والإرهاق وزيادة المناعة وتقليل فرص التعرض للإصابات والالتهابات وكيف يلعب الغذاء دورا كبيرا في الحد من الأمراض والمساهمة في الشفاء، وتوفير حياة خالية من الأمراض، كما أشارت لبعض المفاهيم الخاطئة الشائعة في المجتمع بشأن الغذاء مع شرح مكونات الغذاء الصحي والأنماط الغذائية المختلفة في الصحة والمرض.

كما شهدت مواقع الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي عدة فعاليات فنية منها بمكتبة بيت ثقافة الكاب جنوب بورسعيد وشهدت ورشة رسم بعنوان "حيوانات الغابة" تم من خلالها تدريب الأطفال على رسم الحيوانات والتلوين باستخدام ألوان الخشب والشمع.

وفي مكتبة بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد أقيمت ورشة أعمال فنية بالخرز نفذ خلالها الأطفال مجموعة من الأساور والعقود المتنوعة من الخرز بأشكال مختلفة. كما قدمت مكتبة طفل القوات المسلحة ببورسعيد ورشة رسوم أطفال متنوعة عبر فيها الأطفال عن فرحتهم ببداية الإجازة الصيفية، وأعدت مكتبة السلام البحري وبيت ثقافة بورفؤاد عدة أنشطة فنية متنوعة لذوي الهمم بجمعية حق أولادنا ببورفؤاد بدأتها بورشة حكي لقصة "من يشبهني"، أعقبها ورشة فنية لتصميم وصنع فراشة من الورق الملون، بينما نفذ بيت ثقافة النصر ورشة حكي عن "تاريخ مصر" نفذها محمد عبد الحميد وتحدث بها عن محطات تاريخية في تاريخ بلاد النيل وعن إسهاماتها الكبيرة في التاريخ الإنساني بما قدمته من إنجازات حضارية.

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