اختفاء طفل بأبو زعبل وأجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض الحادث

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء الطفل أحمد محمد الشامي المقيم بشارع مسجد الحمامصة بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية بلاغا من محمد الشامي والد الطفل أحمد البالغ من العمر 7 سنوات يفيد باختفاء الطفل عقب سيره مع أحد الأشخاص المجهولين قام بايهام الطفل بأنه سيمنحه أكونت للعب بلعبة بابجي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث. واثنى محمد الشامى والد الطفل احمد على جهود أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية واستجابتها السريعة لبلاغه معربا عن أمله في سرعة العثور على ابنه وان يحتضنه وتعود البسمة لوجهه.