حصاد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 إلى 19 مايو.. صور

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 35 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 13 الي 19 مايو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الأحد 14 مايو*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات منذ انطلاق المرحلة الأولى حتي الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى ١٢ مايو الجاري في استرداد حوالى ١.٣ مليون متر مربع بعد إزالة ٤٤٠٧ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ١٠٥٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٢٨١٧ ألف فدان.

كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين مختلف المجالات، وشهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 والتي تبلغ استثماراتها حوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

*الاثنين 15مايو*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بأهمية الاستمرار في تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة للتقدم والمشاركة بالمشروعات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم فتح باب التقدم لها مطلع شهر أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 وتعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلي أن وزارة التنمية المحلية علي تواصل دائم مع كافة المحافظات لمتابعة أعمال التسجيل بالمشروعات والوقوف على الإجراءات التنظيمية وتقديم كل الدعم اللازم وفقًا للشروط والتوجيهات المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن لتعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع وتحقيق نجاح أكبر في الدورة الثانية للمبادرة، ضمن الجهود الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخي.

*الأربعاء 17 مايو*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية العلاقات المصرية الكورية الوثيقة التي اتسمت بالقوة والتميز خاصة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي، وامتدت لأكثر من 70 عامًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة جنوب شرق آسيا، ومصدرًا مهمًا لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لمصر لاسيما في المجالات المتعلقة بالبعد البيئي.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء هشام آمنة في احتفالية تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات المصرية (المنيا- الغربية -سوهاج)، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيدة الدكتورة/ هان واجين وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية ووفد رفيع المستوي من وزارة البيئة الكورية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من ممثلي وزارات التعاون الدولي والانتاج الحربي وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وأكدت السيدة هان هوا جين وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية، أهمية التحول إلى البيئة الخضراء وموازنة الكربون في العالم، مشيدة بخطوات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتحسين الصحة العامة والحفاظ على البيئة ووضع عدد من السياسات والاستراتيجيات لتحقيق الاقتصاد، أبرزها إعادة تدوير المخلفات.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 240 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.

*الخميس 18 مايو*

في ضوء حرص واهتمام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات، لإحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي الـ ٣٨ من الخطة التدريبية للمحليات ٢٠٢٢: ٢٠٢٣، دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تعتبر أحد تطبيقات التحول الرقمي في تطوير خدمات المحليات المقدمة في المراكز التكنولوجية ومراكز الخدمات الجماهيرية، وهي دورة تطبيقات الميتافيرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات، ويستفيد من التدريب 28 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ووحدات التحول الرقمي بالوزارة والمحافظات، مشيرًا إلى أن مركز تدريب سقارة ينفذ أيضًا خلال هذا الأسبوع دورتين تدريبتين هما دورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني، ودورة تطوير مهارات إدارة الموارد البشرية، فيما تستمر دورة تصميم الجرافيك والانفوجراف للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد من هذه الدورات ٨٨ متدربا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة لن تدخر جهدًا نحو دعم بناء القدرات المحلية اللازمة لتطبيق نهج درجة التحضر في مصر لتحديد المناطق الحضرية والريفية بهدف إدراك البعد الحضري للتنمية المستدامة علي النحو الأمثل وذلك في ضوء استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي بالقاهرة في 2024، مشيرًا إلي أن هذا الهدف سيكون من خلال دعم بناء إدارة محلية حديثة وفعالة يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن.. وبما يخدم تحقيق الأهداف الأممية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية في ختام ورشة تطبيق درجة التحضر لإنتاج بيانات حضرية قابلة للمقارنة في مصر.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء جولته التفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودي، التابعة لمركز الصف، المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ في مشروعات "حياة كريمة"، واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة سير المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن؛ كي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل.

*الجمعة ١٩ مايو*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر مايو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقري، مؤكدا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السادس والخمسون بلغ إلى 279،5 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 157 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالي مبيعات 60 مليون جنيه مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة.