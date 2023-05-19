دوري أبطال أفريقيا.. فتح أبواب استاد القاهرة لدخول الجماهير 5 مساءً

حددت الجهات المعنية موعد فتح أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي والترجي التونسي فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر فتح أبواب استاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم الجمعة لدخول الجماهير وسط تواجد أمني مكثف على الأبواب لاستقبال الجماهير.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف متفرج في مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي انتشار رجال الأمن لتأمين المباراة وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين وطلبت من الجماهير اتباع التعليمات الأمنية وعدم الدخول بالمحظورات وعلى رأسها الشماريخ.