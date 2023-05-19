شاهد.. بتول بني تطرح أحدث أغانيها «عجقة مشاعر» عبر اليوتيوب

طرحت المطربة السورية بتول بني نجمة ذا فويس كليب جديد يحمل عنوان «عجقة مشاعر» على طريقة الفيديو «lyrics » عبر موقع الفيدوهات الشهير "اليوتيوب" وبعض المنصات الموسيقية ووسائل التواصل الإجتماعى.

وفى سياق متصل نال كليب «عجقة مشاعر» فور طرحه، ثناء وأرضاء اذواق المتابعين مما حقق صدى إيجابى ملحوظ وردود فعل يتزعمها إشاده عدد كبير من رواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

جدير بالذكر بأن كليب «عجقة مشاعر»، من كلمات الشاعر زياد جديد وألحان حسان زيود وتوزيع موسيقي رايان أغا وصولو جيتار جوزيف دمرجيان وإدارة رقمية خبرية ميوزك.

ويذكر أن آخر أعمال المطربة بتول بني كليب "راجع لقلبى" والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب آنذاك.

وعلى الجانب الآخر تتواجد حاليًا المطربة السورية بتول بني فى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء جولتها الفنية فى العديد من الولايات الأمريكية، حيث نشرت مجموعة من الفيديوهات لها عبر حساباتها وصفحاتها الرسمية على الفيس بوك والإنستجرام، مما نالت إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

https://youtu.be/XFO05YezFmk