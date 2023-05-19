رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: تفوقنا على الإيطاليين فى البيتزا

قال عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا أن الجالية المصرية فى إيطاليا تعتبر الأولى عددا فى أوروبا، وهى تتجاوز الـ500 ألف، وأكثر المهن التى يعمل بها المصريون فى إيطاليا البناء والتشييد وفى مجال المطاعم والفنادق وتجارة الخضار والفاكهة، والمصريون فى إيطاليا تفوقوا على الإيطاليين فى عمل البيتزا، وهناك الكثير من أبناء الجالية المصرية رجال أعمال كبار ومستثمرون

وأضاف اسكندر خلال حواره للبوابة نيوز، أنه توجد في ايطاليا تعددية نقابية ويوجد 3 اتحادات نقابات عامة إيطالية وأيضا نقابات مستقلة، والعمالة المصرية مقسمة بين هذه النقابات، وجميعهم يتابعون الأخبار الموجودة على صفحة اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، ويشاركون فى الندوات الدورية التى ينظمها الاتحاد فى العديد من المدن الإيطالية.

وبدأ تنفيذ مشروع العمالة الوافدة إلى إيطاليا فى تاريخ ٢٦ مارس الماضى، وهو قانون يسمح بدخول عمالة أجنبية للدول المصدرة للمهاجرين بما فيها مصر فى عدد من المجالات