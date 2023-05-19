إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" بجدة.. صور

أحيا النجوم إليسا وآدم حفلا غنائيا امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على مسرح بنش مارك في جدة.

بدأ الحفل الفنان اللبناني آدم، وقدم مجموعة من الأغاني بدآها بـ"حلوة يا بلدي، لا والله وفيك الخير، في حدا، أكذب عليك، الأسامي هي هي" وغيرها من الأغاني التي أطربت مسامع الجمهور كما ختم وصلته الغنائية بأغنية إنتَ ملك.

وقدمت إليسا مجموعة من أجمل الأغاني الرومانسية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من أبرزها أغنية " ذنبي أنا، بتمون، ارجع للشوق، عيشالك، أسعد وحدة، سهرنا ياليل، يا مرايتي ".. كما وعدت إليسا جمهور جدة بغناء أغنيتها الجديدة" أنا بتمايل " في الحفلة القادمة.