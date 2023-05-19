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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بمنطقتي الشروق والمطرية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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 ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بمنطقتى الشروق والمطرية.

 تعود البداية عندما تم ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال استقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (17 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1،700 كيلو جرام).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة. 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعُثر بحوزته على (13 كيسا من مخدر الحشيش وزنوا 1،300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول). 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

القبض علي سائق حشيش الشروق المطرية