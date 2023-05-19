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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

انفجار سكوتر كهربائي خلال شحنه بأحد المنازل في لندن

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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انفجر سكوتر كهربائي بأحد المنازل في لندن خلال وصله بالتيار الكهربائي لشحن البطارية، وتسبب انفجار البطارية بوقوع حريق في المطبخ، حيث كان حارس المنزل يشحن السكوتر الخاص به.

وقال ديل ويليامز، اشتريته قبل أسبوعين وفي حال امتلاكك لوسيلة مشابهة اشحنها في الخارج أنا ممتن لبقائي على قيد الحياة.

وقال أحد مسؤولي خدمة الإطفاء في لندن، إن هذا النوع من الحريق أصبح أكثر شيوعا في الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة تركيب أجهزة الإنذار لتفادي الكوارث ولا يمكن ركوب الدراجات الإلكترونية الخاصة بشكل قانوني على الطرق أو الأرصفة في المملكة المتحدة، ولكنها أصبحت مألوفة في الفترة الأخيرة.

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