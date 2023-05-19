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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

حديث الجمعة.. تعويد الأطفال على الصلاة الصحيحة والمداومة عليها

البوابة نيوز
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تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج "حديث الجمعة"، والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع.

وتناولت حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور  عبد الرحمن محمد الصادق عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تعويد الأطفال على الصلاة وتعليمهم كيفيتها الصحيحة والمداومة عليها.

ويذكر أنه يعرض عبر موقع البوابة نيوز، حلقة كل يوم جمعة، بالتنسيق مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تتناول المواضيع الشائكة والفتاوى التي تهم جميع المسلمين.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2YdZdYegkhuHvpuf0fiY6ntNtjvo88YERh0FPT3f5jbHiYGZseXcfqDho&v=zu49I9-b-Ek&feature=youtu.be