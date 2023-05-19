حديث الجمعة.. تعويد الأطفال على الصلاة الصحيحة والمداومة عليها

تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج "حديث الجمعة"، والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع.

وتناولت حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور عبد الرحمن محمد الصادق عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تعويد الأطفال على الصلاة وتعليمهم كيفيتها الصحيحة والمداومة عليها.

ويذكر أنه يعرض عبر موقع البوابة نيوز، حلقة كل يوم جمعة، بالتنسيق مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تتناول المواضيع الشائكة والفتاوى التي تهم جميع المسلمين.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2YdZdYegkhuHvpuf0fiY6ntNtjvo88YERh0FPT3f5jbHiYGZseXcfqDho&v=zu49I9-b-Ek&feature=youtu.be