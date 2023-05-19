رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: تحويلات مواطنينا فى الخارج بآخر 5 سنوات وصلت إلى ما يقارب 40 مليار دولار

قال عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، إن الجالية المصرية فى إيطاليا الأولى عددا فى أوروبا، وهى تتجاوز الـ500 ألف، وأكثر المهن التى يعمل بها المصريون فى إيطاليا البناء والتشييد وفى مجال المطاعم والفنادق وتجارة الخضار والفاكهة، والمصريون فى إيطاليا تفوقوا على الإيطاليين فى عمل البيتزا، وهناك الكثير من أبناء الجالية المصرية رجال أعمال كبار ومستثمرون.

وأضاف اسكندر خلال حواره للبوابة نيوز ان تحويلات المصريين فى الخارج وصلت فى آخر 5 سنوات إلى ما يقارب 40 مليار دولار.

وأكد اسكندر نحن على تواصل دائم مع وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج ونشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه أتاح لنا الفرصة بأن تكون لنا وزارة تعمل على حل مشاكلنا وتتواصل معنا لأننا الآن وصل عدد المصريين فى الخارج إلى أكثر من ١٢ مليونا ونحن لنا دور فعال فى الاقتصاد المصرى ونشكر أيضا السفيرة سها الجندى وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، على التواصل الدائم ومتابعة المصريين فى الخارج والعمل على حل المشاكل التى يعانون منها، ونحن مسجلون لدى الوزارة وطريقة التواصل بيننا تتم من خلال جروب واتساب وعن طريق الإيميل.