حفل عمرو دياب في الكويت .. ليلة اسطورية بجمهور كامل العدد.. صور

شهد حفل الهضبة عمرو دياب في الكويت الذي أقيم مساء أمس الخميس ، في قاعة آرينا تفاعلا جماهيريا غير مسبوق، حيث أمضى الجمهور الذي تجاوز ال ٥ آلاف مشاهد ليلة اسطورية .

وأطل عمرو دياب بلوك شبابي ومتنقلا برشاقة على الخشبة ليشدو بمجموعة واسعة من أجمل أغنياته على مدار ٤٠ عامًا.

ثمن عمرو دياب، لقاء الجمهور الكويتي وأكد أنه يحتفظ بالعديد من الذكريات الجميلة مع الكويت وشعبها، ولم يهدأ على مدار ساعة ونصف تقريبا، حيث انتقى من ارشيفه الغنائي الضخم العديد من الأغنيات المميزة.

وشهد الحفل تصميم مبهر وشاشات ضخمة واكبت غناء عمرو بعرض مقاطع من أغنياته.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل العديد من الأغاني منها "يا انا يا لاء وبحبه و بعشق تفاصيله و أنت الحظ وو وياه واسأل روحك وقمرين و العالم الله ونور العين و ليلي نهاري وكان طيب ومعاك بجد وايام وبنعيشها و وهي عاملة ايه دلوقت و اديني رجعتلك ويدق الباب وتنسى واحدة وقدام مرايتها وفي حياتنا ناس "، والحفل إنتاج وتنظيم باشا جروب للمنتج حسين موسى وقدم الحفل المذيع سلمان النجادة.

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