ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "العمال المصريين" بإيطاليا: لم يصدر قانون إيطالى يسمح بتقنين العمالة الأجنبية غير الشرعية

عيسي اسكندر
عيسي اسكندر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا نحن ضد الهجرة غير الشرعية لأنها خطر جدا، وتؤدى فى كثير من الحالات إلى الموت بخلاف دفع مبالغ باهظة الثمن للسفر على مراكب صغيرة وقديمة وتكون مليئة بالبشر أكثر مما تتحمل ولذلك تحدث حالات الغرق والموت.

وأضاف اسكندر خلال حواره لـ"البوابة نيوز" أن الطرق الشرعية للهجرة هى الأفضل، وممكن تتم عن طريق المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل المهنى والتقنى من خلال النسب المطروحة والتى تحتاجها سوق العمل الإيطالية، وسوف نتواصل فى المرحلة المقبلة مع وزارة القوى العاملة فى مصر لكى نستخدم مراكز التدريب المتعددة فى عدة محافظات بالجمهورية التابعة للوزارة لتدريب الشباب الراغبين للسفر فى مهن محددة تحتاجها سوق العمل الإيطالية.

وأكد اسكندر أنه منذ سنوات لم يصدر قانون إيطالى يسمح بتقنين العمالة الأجنبية غير الشرعية، ولكن عند صدور قانون جديد ومن خلال اتحادات النقابات نقوم بتسوية أوضاع العمالة غير الشرعية بموجب إثبات مستندات تدل على أنهم يعملون.

الهجرة غير الشرعية المصريين في إيطاليا عيسى اسكندر قانون