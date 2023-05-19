رئيس "العمال المصريين" بإيطاليا: لم يصدر قانون إيطالى يسمح بتقنين العمالة الأجنبية غير الشرعية

قال عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا نحن ضد الهجرة غير الشرعية لأنها خطر جدا، وتؤدى فى كثير من الحالات إلى الموت بخلاف دفع مبالغ باهظة الثمن للسفر على مراكب صغيرة وقديمة وتكون مليئة بالبشر أكثر مما تتحمل ولذلك تحدث حالات الغرق والموت.

وأضاف اسكندر خلال حواره لـ"البوابة نيوز" أن الطرق الشرعية للهجرة هى الأفضل، وممكن تتم عن طريق المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل المهنى والتقنى من خلال النسب المطروحة والتى تحتاجها سوق العمل الإيطالية، وسوف نتواصل فى المرحلة المقبلة مع وزارة القوى العاملة فى مصر لكى نستخدم مراكز التدريب المتعددة فى عدة محافظات بالجمهورية التابعة للوزارة لتدريب الشباب الراغبين للسفر فى مهن محددة تحتاجها سوق العمل الإيطالية.

وأكد اسكندر أنه منذ سنوات لم يصدر قانون إيطالى يسمح بتقنين العمالة الأجنبية غير الشرعية، ولكن عند صدور قانون جديد ومن خلال اتحادات النقابات نقوم بتسوية أوضاع العمالة غير الشرعية بموجب إثبات مستندات تدل على أنهم يعملون.