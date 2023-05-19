لمدة يومين.. غلق كلي لطريق ٢٦ يوليو بداية من ميت عقبة وحتي أعلى نفق وادي النيل

تقوم الادارة العامة للمرور الجيزة بعملية غلق كلي لطريق ٢٦ يوليو بداية من منطقه ميت عقبة وحتي اعلي نفق وادي النيل لمدة يومان لرفع كفاءة الطبقة الاسفلتية بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة في اطار مشروع المونوريل.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الإسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمه لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر نطاق محافظة الجيزه ( بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر)؛ لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لطريق ٢٦ يوليو أمام حركة المرور في الإتجاه المشار اليه بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل.