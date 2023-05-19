غلق ١٠ بدرومات ووحدات سكنية لأنشطة مخالفة في دمياط

شدد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على استمرار الجهود المبذولة للقضاء على مظاهر الاشغالات والتعدى ومخالفة النشاط واستغلال البدرومات والوحدات السكنية فى انشطة مخالفة واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية والقانونية حيال ذلك.

تم شن حملات تحت اشراف المحاسب عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز و اللواء ياسر شحاته مدير امن الجهاز والمهندسعاصم اللبان مدير عام التنمية والسيد العقيد احمد عطية رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة والادارات المعنية تنفيذ لتصدى لتلك المظاهر فى اطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن الجديدة .

و اسفرت الحملات عن ضبط ٩ توكتوك، و٧ تروسكل نباشين، و٤ سيارات بيع خضار وفاكهة ، وعدد من المضبوطات المتنوعة وتم ايداعها مخازن الجهاز واستكمال الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وذلك للحفاظ على النظافة البيئية للمدينة .

وفى سياق متصل تم تنفيذ عدد ١٠ قرارات غلق ادارى لبدرومات ووحدات سكنية تم استغلالها فى انشطة مخالفة وتم تشميعها بالجمع الاحمر وايداع المضبوطات مخازن الجهاز .

واكد رئيس الجهاز بالحزم فى تطبيق القانون تجاه تلك المخالفات للحفاظ على النسق الحضارى والجمالي للمدينة واسترداد حق الدولة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة حالتي تعدي على الرقعة الزراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة دمياط بمساحة ١٨ فدان وذلك ضمن حملات المرحلة الأولى للموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وفي ذات السياق فقد أكدت "محافظ دمياط" على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن ٢١٥ حالة تعدى بمساحة اجمالية ٢٦٤٠٢ متر مربع و كذا ٣ حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة ٧٥ فدان بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة .