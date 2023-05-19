مهرجان كان يمنح هاريسون فورد السعفة الذهبية

فاز النجم الهوليوودي هاريسون فورد بجائزة السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان السينمائي، وذلك قبل العرض العالمي الأول لفيلم "إنديانا جونز آند ذ دايل أو ديستني"، والذي يعرض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، وذلك تكريما لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال المهمة.

وقبل العرض العالمي الأول للجزء الخامس من سلسلة أفلام فورد الشهيرة "إنديانا جونز"، تم عرضه على المسرح بمقطع فيديو عن مسيرته قبل صعوده لتقديم الفيلم.

وفي خطاب مؤثر قال فورد "80 عاما": "يقولون عندما توشك على الموت، ترى حياتك تظهر سريعا أمام عينيك. ورأيت للتو حياتي تومض أمام عيني…جزء كبير من حياتي ولكن ليس كل حياتي".

وتابع: “لقد تم تمكين حياتي من قبل زوجتي الجميلة، ودعمت شغفي وأحلامي وأنا ممتن”.

ويعد هذا الفيلم هو الجزء الخامس من سلسلة مغامرات عالم الآثار الذي جسده فورد، والأخير له بعد 15 عامًا من آخر فيلم ضمن سلسلة "إنديانا جونز".

وسبق لشركة ديزني التي اشترت حقوق هذه السلسلة، وكذلك حقوق "ستار وورز"، من خلال استحواذها عام 2012 على "لوكاس فيلم"، وصرحت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور الذي طبع إلى حد كبير مسيرته الطويلة.

ويرافق هاريسون فورد في تجسيده الأخير دور إنديانا جونز عدد من أهم الممثلين، من بينهم فيبي وولربريدج، التي ظهرت في مسلسل "فليباغ"، وفقا للمقتطفات التي سبق لديزني أن عرضتها، وتتضمن إحداها عملية مطاردة في أزقة مدينة طنجة المغربية.