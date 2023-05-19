ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتهاء جميع التجهيزات لاستراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات بالدقهلية

ناصر شعبان وكيل وزارة
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها اليوم الجمعة عن الانتهاء من تجهيز ٣٦ استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة حيث تم تجهيز  ١٩ استراحة للمعلمين و١٧ استراحة للمعلمات.

وأضاف البيان أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية  والثانوية العامة بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين و المراقبين وذلك  قبل انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي والمقرر انطلاقه غدا السبت .

وأشار البيان إلى أن وكيل الوزارة كلف خالد الجوهرى مسئول الأمن بديوان المديرية بتجهيز الاستراحات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم وضع سرير لكل معلم، إضافة إلى وجود تليفزيون وثلاجة وبوتوجاز داخل كل استراحة وقد تابع وكيل الوزارة ذلك بنفسه وذلك حرصا منه على توفير كافة سبل الراحة لأبنائه المعلمين متمنيًا لهم السداد والتوفيق والنجاح فى أداء مهمتهم الوطنيه على الوجه الأكمل.

الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية بالدقهلية دبلومات الفنية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية