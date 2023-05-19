انتهاء جميع التجهيزات لاستراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها اليوم الجمعة عن الانتهاء من تجهيز ٣٦ استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة حيث تم تجهيز ١٩ استراحة للمعلمين و١٧ استراحة للمعلمات.

وأضاف البيان أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين و المراقبين وذلك قبل انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي والمقرر انطلاقه غدا السبت .

وأشار البيان إلى أن وكيل الوزارة كلف خالد الجوهرى مسئول الأمن بديوان المديرية بتجهيز الاستراحات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم وضع سرير لكل معلم، إضافة إلى وجود تليفزيون وثلاجة وبوتوجاز داخل كل استراحة وقد تابع وكيل الوزارة ذلك بنفسه وذلك حرصا منه على توفير كافة سبل الراحة لأبنائه المعلمين متمنيًا لهم السداد والتوفيق والنجاح فى أداء مهمتهم الوطنيه على الوجه الأكمل.