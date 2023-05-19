عضو بغرفة السياحة: لا زيادة في أسعار الحج.. وأولى الرحلات 22 ذو القعدة

قال إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا توجد زيادة في أسعار برامج الحج، والتي حددتها الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج، بدون إضافة سعر تذكرة الطيران التي لم تحدد من شركات الطيران حتى الآن، بينما شركات السياحة لا يمكن لها تغيير السعر المعلن إلا بعد الرجوع للجنة العليا للحج.

وأضاف عليوة، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الأسعار لن تزيد إلا في حالة عدم توافر الريال السعودي، والذي قد يضطر الشركات لشرائه من السوق السوداء وبسعر يفوق 11 جنيها، بينما حددته ضوابط الوزارة بسعر 8.17 جنيه، مشيرا إلى أن وزارة السياحة سوف تعقد اجتماعات مع البنك المركزي لبحث توفير العملة المطلوبة بالسعر الرسمي، ما يتفادى معه الجميع احتمالية أي زيادة تطرأ في سعر البرامج.

وحول تنظيم وأسعار تأشيرات الفرادة "الشخصية، والهيئات"، أكد عليوة أنها تنظم فقط عن طريق شركات السياحة بعد تقديم طلب لوزارة السياحة وطلب للغرفة، ويتم ضمه للبرنامج الخاص بالشركة، ويكون تسعيرها ضمن باقة تشملها بحسب الخدمة المقدمة، فيما سيبدأ سفر أولى رحلات الحج الاقتصادي بداية من 22 ذو القعدة، والخمس نجوم 1 ذو الحجة، ويعود في 14 من نفس الشهر، والبري من 28 ذي القعدة ويعود 18 ذو الحجة.