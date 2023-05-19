محافظ القليوبية يترأس مجلس إدارة المناطق الصناعية

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وصلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة ومديري مديريات الطرق والإسكان، ومديري إدارات المناطق الصناعية والاستثمار والتخطيط العمراني والبيئة والشئون المالية والتخطيط والكهرباء بالديوان العام والمكتب الفني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة.

وتناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات، وأكد محافظ القليوبية أنه في خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً فى تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الإقتصاد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير فى الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الإجراءات الروتينية، موجها رئيس جهاز المناطق الصناعية بعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم فى تطوير المنطقة لتصبح منطقة جاذبة للإستثمار، والمتابعة الدورية لكافة القرارات المتخذة بالمجلس، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية لتعود بالنفع العام على المواطنين وإحداث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

كما شدد محافظ القليوبية على بحث كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وإعداد بيان تفصيلي للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لوضع آليات عمل مناسبة والتواصل المباشر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعاً للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين.

وخلال الاجتماع ناقش الهجان ومجلس الإدارة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.