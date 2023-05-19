ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الهند يغادر بلاده متجها لليابان للمشاركة في قمة السبع

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 غادر رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الجمعة، البلاد متجها في زيارة رسمية إلى كل من اليابان وبابوا غينيا الجديدة وأستراليا من أجل حضور ثلاث قمم من بينها قمة مجموعة الدول الصناعية السبع. 
وذكرت قناة "إن دي تي في"  الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مودي سيقوم في المحطة الأولى من جولته بزيارة مدينة "هيروشيما" اليابانية خلال الفترة من اليوم حتى بعد غد الأحد من أجل حضور قمة مجموعة السبع التي سيتم فيها مناقشة التحديات التي يواجهها العالم، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى بورت مورسيبي في بابوا غينيا الجديدة حيث سيشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقرر في 22 مايو الجاري.
وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الهندي سيزور في النهاية استراليا خلال الفترة من 22 حتى 24 من شهر مايو الجاري.

اليابان أستراليا مجموعة الدول الصناعية السبع