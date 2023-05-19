رئيس وزراء الهند يغادر بلاده متجها لليابان للمشاركة في قمة السبع

الجمعة 19/مايو/2023 - 12:01 م

غادر رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الجمعة، البلاد متجها في زيارة رسمية إلى كل من اليابان وبابوا غينيا الجديدة وأستراليا من أجل حضور ثلاث قمم من بينها قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مودي سيقوم في المحطة الأولى من جولته بزيارة مدينة "هيروشيما" اليابانية خلال الفترة من اليوم حتى بعد غد الأحد من أجل حضور قمة مجموعة السبع التي سيتم فيها مناقشة التحديات التي يواجهها العالم، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى بورت مورسيبي في بابوا غينيا الجديدة حيث سيشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقرر في 22 مايو الجاري.

وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الهندي سيزور في النهاية استراليا خلال الفترة من 22 حتى 24 من شهر مايو الجاري.