نفوق حصان جراء حادث تصادم أمام ديوان عام محافظة الجيزة بالهرم.. صور

تسبب اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو محملة بالبطيخ فى نفوق حصان، وظهور كثافات مرورية أمام ديوان عام محافظة الجيزة بمنطقة الهرم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم أمام ديوان عام محافظة الجيزة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بالأوناش، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو محملة بالبطيخ، وتسبب فى انقلاب حمولة البطيخ ونفوق الحصان، وقام رجال الأمن بالتعاون مع أجهزة المحافظة برفع آثار الحادث والتحفظ على العربتين، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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