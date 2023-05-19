ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نفوق حصان جراء حادث تصادم أمام ديوان عام محافظة الجيزة بالهرم.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسبب اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو محملة بالبطيخ فى نفوق حصان، وظهور كثافات مرورية أمام ديوان عام محافظة الجيزة بمنطقة الهرم.
 تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم أمام ديوان عام محافظة الجيزة بمنطقة الهرم.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بالأوناش، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو محملة بالبطيخ، وتسبب فى انقلاب حمولة البطيخ ونفوق الحصان، وقام رجال الأمن بالتعاون مع أجهزة المحافظة برفع آثار الحادث والتحفظ على العربتين، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

IMG-20230519-WA0014
IMG-20230519-WA0014
IMG-20230519-WA0013
IMG-20230519-WA0013
IMG-20230519-WA0012
IMG-20230519-WA0012
IMG-20230519-WA0010
IMG-20230519-WA0010
IMG-20230519-WA0008
IMG-20230519-WA0008
IMG-20230519-WA0011
IMG-20230519-WA0011
IMG-20230519-WA0009
IMG-20230519-WA0009
IMG-20230519-WA0005
IMG-20230519-WA0005
IMG-20230519-WA0007
IMG-20230519-WA0007
IMG-20230519-WA0003
IMG-20230519-WA0003
IMG-20230519-WA0004
IMG-20230519-WA0004
IMG-20230519-WA0002
IMG-20230519-WA0002
اصطدام سيارة ميكروباص أجهزة المحافظة بمنطقة الهرم بمديرية أمن الجيزة منطقة الهرم