عشرات الآلاف من الأقباط يتوافدون إلى جبل الطير بالمنيا للاحتفال بمولد السيدة العذراء

يتوافد عشرات الآلاف من الأقباط المسيحيين والمسلمين منهم أيضاً إلى دير جبل الطير بسمالوط بمحافظة المنيا؛ للاحتفال مولد السيدة العذراء مريم، لزيارة المناطق المقدسة المصرية، التي استقبلت العائلة المقدسة منذ ألفي عام، ومنها المغارة الأثرية التي عاش فيها المسيح والسيدة العذراء مريم، وتستمر هذه الفعاليات خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري.

ويمثل هذا المولد أحد أهم الموالد التي تقام سنوياً في مصر حيث تحظى السيدة العذراء مريم بمكانة كبيرة في قلوب جميع المصريين، ويقع دير العذراء بجبل الطير على ارتفاع 100 متر، وله سلالم منحوتة في الجبل وقد بنيت الكنيسة في عهد القديسة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين في عام 328م، وهي منحوتة بالكامل في الصخر، وبداخلها المغارة التي اختبأت بها السيدة العذراء في الجبل.

الاستعدادات الشاملة

وأعلن الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، يوم أمس عن استعداده لاستقبال الاحتفالات حيث أعدت المطرانية برنامجًا للاحتفالات يشمل مناطق الزيارة وإقامة قداسات صباحية ومسائية، وصلاة وترانيم وتسابيح، وعشية، خلال الفترات الصباحية والمسائية.

ويأتي هذا بالتزامن مع أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة حيث أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسارالعائلة المقدسة، المحافظات، وهو يحضر أهم الصناعات التراثية والحضارية الثقافية والتاريخية لتضاف لرؤيتنا الثقافية.

ويتابع الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسارنا مجددًا من المحافظات ، ومن منطقة جبل الطير بمركز سمالوط ، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية ، يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ، وتحقيق فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما عقد أيضاً السيد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعداد للاحتفال بموسم مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط، والذي يبدأ غدا الخميس الموافق 18 من مايو، ويستمر حتى 25 من الشهر الحالى.

كما أعلن فندق Holy Family الواقع داخل الدير عن استعداده الدائم لاستقبال الزوار طوال فترة الاحتفالات السنوية التي تقام بدير العذراء مريم بدير جبل الطير سمالوط المنيا.





