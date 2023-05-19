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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شخصين بتهمة حيازة 950 قرصا مخدرا وأسلحة بيضاء بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم الجمعة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية من الاقراص المخدرة بلغت 950 قرصا مخدرًا، وأسلحة بيضاء بدائرة القسم، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية مكن القاء القبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما (950 قرصا مخدرا –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - عدد 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات أقروا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

جهات التحقيق بالمطرية حبس عاطلين الأقراص المخدرة مخدرات