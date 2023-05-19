التصريح بدفن جثة أب وابنته لقيا مصرعيهما في حادث سير بالشرقية

قررت نيابة شمال الشرقية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة أب ونجلته لقيا مصرعهما مساء أمس إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق كوبرى أبو عامر بنطاق مدينة صان الحجر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة ثان الحجر يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ناحية كوبرى عامر اتجاه صان الحجر.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية يستقلها أب ونجلته وأسفر الحادث عن مصرع الأب ويدعى" حمادة ر ط" مزراع ونجلته " شهد" وإصابة سائق السيارة الربع نقل.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى صان الحجر والتحفظ على السيارة والدراجة البخارية وقائد السيارة الربع نقل.

وتحرر المحضر اللازم ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.