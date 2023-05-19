مسؤول أمريكي: عازمون على مواصلة تضييق الخناق على روسيا

الجمعة 19/مايو/2023 - 11:21 ص

كشف مسؤول أمريكي اليوم (الجمعة) عن عزم بلاده فرض المزيد من العقوبات وضوابط التصدير التي تستهدف روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ إن "العالم أجمع سيسمع بيانا يعبر وحدة وقوة والتزام في الاستجابة للحرب الروسية على أوكرانيا، كما سيرى أيضا خطوات إضافية لعزل روسيا اقتصاديا وإضعاف قدراتها على شن الحرب".

وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن "العقوبات الأمريكية القادمة ستؤدى إلى "قطع ما يقرب من 70 كيانا من روسيا ودول أخرى، عن تلقي الصادرات الأمريكية من خلال إضافتها إلى القائمة السوداء للتجارة، وسيكون هناك ما يزيد على 300 عقوبة جديدة ضد الأفراد والكيانات والسفن والطائرات".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذى يجتمع فيه زعماء مجموعة السبع في هيروشيما وستكون الحرب الروسية ـ الأوكرانية، في عامها الثاني على رأس جدول الأعمال، وقادت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الشركات والبنوك والأفراد الروس، وستكون الإعلانات المقبلة مصممة، لإعادة تأكيد عزم القوى العالمية على دعم أوكرانيا والضغط على موسكو.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطابا في القمة خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر رابط الفيديو، حيث دحضت الحكومة اليابانية التكهنات بأنه قد يظهر شخصيا في اللحظة الأخيرة.