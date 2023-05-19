أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 201 ألف و760 جنديا

الجمعة 19/مايو/2023 - 11:10 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 201 ألف و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و777 دبابة و7 آلاف و377 من المركبات المدرعة و3 آلاف و210 من النظم المدفعية و564 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و319 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و83 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 419 من المعدات الخاصة و2769 طائرة مسيرة وإسقاط 1011 صاروخا من طراز كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.