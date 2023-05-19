الأهلي والترجي.. على لطفي يظهر للمرة الثامنة في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية في عقر داره بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ليضع قدما في النهائي الأفريقي.

ويخوض الأهلي اللقاء وسط غياب عدد من العناصر الأساسية على رأسهم الحارس والقائد محمد الشناوي للإصابة وسيكون ، الحارس البديل علي لطفي، في حراسة عرين الأحمر في مواجهة الترجي التونسي.

وسيكون ظهور على لطفي في مرمى الأهلي بعد غياب طويل خاصة في ظل اعتماد الأهلي على القائد محمد الشناوي دائما في حراسة المرمى.

وانضم علي لطفي للأهلي في 2018، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة أساسيا في ظل تألق محمد الشناوي، بينما ظهر على لطفي في بعض المباريات بديلا وأساسيا على فترات.

على لطفي حارس الأهلي

وخلال 5 سنوات في القلعة الحمراء، شارك علي لطفي مع الأهلي في 39 مباراة فقط بمختلف البطولات، خرج فيها بشباك نظيفة في 23 مباراة.

وتعتبر مشاركة علي لطفي أمام الترجي اليوم الجمعة، الثامنة للحارس مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لعب 7 مباريات من قبل كان آخرها في لقاء القطن الكاميروني في النسخة الحالية.

وخلال 7 مباريات شارك فيها علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل مرتين وتلقى خسارة واحدة، واستقبلت شباك الحارس 4 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 3 مرات.

وكانت مشاركة علي لطفي لأول مرة مع الأهلي بدوري الأبطال في 2019، لمدة 66 دقيقة بلقاء فيتا كلوب الكونغولي، بعد خروج محمد الشناوي مصابا وخسر الفريق الأحمر بهدف دون رد استقبلته شباك لطفي.

وظهر علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي في 2020 لمدة 30 دقيقة بديلا أمام الوداد المغربي في نصف النهائي وفاز خلالها المارد الأحمر 3-1 واستقبل هدف الفريق المغربي، بعدما حل بديلا للحارس الأساسي محمد الشناوي.

وفى عام 2021 شارك علي لطفي أساسيات في حراسة مرمى الأهلي أمام فريق سونيديب بطل النيجر في الدور التمهيدي وفاز الأهلي برباعية نظيفة.

وكانت نسخة 2022 من دوري أبطال إفريقيا الأكثر ظهورا حيث شارك علي لطفي في 3 مباريات، بسبب إصابة محمد الشناوي، حيث ظهر أساسيا أمام الحرس الوطني النيجري في الدور التمهيدي وانتهى لقاء الذهاب 1-1، بينما فاز الأهلي في الإياب 6-1 في وجود على لطفي.

وتواصل ظهور على لطفي أساسيا في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني بدور المجموعات في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وكان آخر ظهور للحارس علي لطفي في المباريات الإفريقية مع الأهلي في النسخة الحالية، بعدما حل بديلا للشناوي في الشوط الثاني أمام القطن الكاميروني بدور المجموعات وفاز الأحمر برباعية نظيفة.