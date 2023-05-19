أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
بوابة العرب
السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد رفضها للأعمال الاستفزازية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.