السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد رفضها للأعمال الاستفزازية

الجمعة 19/مايو/2023 - 10:55 ص

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.