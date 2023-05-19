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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد رفضها للأعمال الاستفزازية

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
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 أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء   السعودية (واس) - رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

السعودية الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الكنيسة