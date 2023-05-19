اللواء أحمد ناصر يكرم وزير الشباب بعد فوزه برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.. صور

كرم اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وأكد اللواء أحمد ناصر وزير الشباب والرياضة أن فوز وزير الشباب والرياضة المصري بهذا المنصب الرفيع مهم جدا ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالشباب في القارة الأفريقية.

واشاد اللواء أحمد ناصر بدعم الدكتور أشرف صبحي المستمر للرياضة بشكل عام والترايثلون بشكل خاص.

وحصل الدكتور أشرف صبحي على دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

ويعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية باكتساح بعد منافسة مع رئيسته السابقة الجنوب إفريقية.

وأقيمت إجراءات الجمعية العمومية والانتخابية بجوهانسبيرج بجنوب إفريقيا.

وكان نومسا الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية قد رشح نفسه على نفس المنصب، ولكنه لم يجد تأييدًا من عمومية الاتحاد الإفريقي، وفاز وزير الرياضة المصري بثقة الجميع.

من جانب اخر تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مضمار الهجن والفروسية الدولي بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، لتفقد أعمال التطوير المستمرة بالمضمار، على هامش اقامة البطولة العربية والافريقية للترايثلون، خلال الفترة من (19-21) مايو الجاري، بشرم الشيخ.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مضمار الهجن الدولي يعد من أبرز الإنجازات الرياضية على المستوي الانشائي التي تحققت في مصر؛ وفق أحدث المعايير الدولية، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي تُعد موروثاً شعبياً بمحافظة جنوب سيناء وعربياً، بما يسهم في المحافظة على ممارسة اللعبة بشكل وأسلوب احترافي، ويدعم قطاع السياحة الرياضية.

وأشار "صبحي" إلى أهمية رياضة الهجن لدى أهل سيناء، مؤكدا أنه يمثل تراثا يحظى باحترام كبير لديهم، وله مردود إيجابي كبير على الصعيدين المعنوي والمادي، مشيراً إلي أن استضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضه الهجن والتراث خير دليل علي مكانة مصر علي المستوي العربي في استضافة العديد من الفعاليات وعلي رأسها الفعاليات ذات الموروثات العربية.

ويقام على هامش البطولة دورة حكام دولية ينظمها الاتحاد الدولي للترايثلون.

ورافق الوزير خلال تفقده للمضمار اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية الأوكسا ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.