نائب رئيس الإمارات يرأس وفد بلاده في القمة العربية بجدة

الجمعة 19/مايو/2023 - 10:50 ص

يرأس نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد بلاده في أعمال القمة العربية العادية في دورتها 32 التي تعقد اليوم الجمعة في مدينة جدة السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الوفد الإماراتي يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي بن حماد الشامسي وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد آخر من المسئولين الإماراتين.