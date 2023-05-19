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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نائب رئيس الإمارات يرأس وفد بلاده في القمة العربية بجدة

الشيخ منصور بن زايد
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
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 يرأس نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد بلاده في أعمال القمة العربية العادية في دورتها 32 التي تعقد اليوم الجمعة   في مدينة جدة السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الوفد الإماراتي يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي بن حماد الشامسي وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد آخر من المسئولين الإماراتين.

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