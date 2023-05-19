البنتاجون يعترف بوجود خطأ في تقييم الأسلحة المرسلة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، عن وجود خطأ حسابي بقيمة 3 مليارات دولار بشأن أسلحة لأوكرانيا.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنه تم استخدم بشكل خاطئ تقييم المعدات الجديدة، بدلا من المعدات المستخدمة المأخوذة من المخزونات الأمريكية.

وأضاف أنه قد تم تجاوز قيمة الأسلحة التي أرسلها إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 3 مليارات دولار، وهو خطأ قد يستدعي مطالبة الوزارة للكونجرس بمزيد من الأموال لدعم كييف في المعركة هذا الربيع.

وأوضح أنه تم استخدام قيمة أعلى، عن غير قصد، لبعض الأسلحة على الأقل التي أرسلها البنتاجون إلى أوكرانيا، عبر اعتماد تقييمات للمعدات الجديدة بدلا من المعدات القديمة التي تم سحبها من المخزونات.