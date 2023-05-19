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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب 8  أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 68 بطريق مصر أسكندرية الصحراوي .

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات المرور  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 68 بطريق مصر أسكندرية الصحراوي.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 8  أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي  لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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