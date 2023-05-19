فرقة بيت ثقافة الزيتيات المسرحية بالسويس تقدم "الحياة حدوتة"

انطلقت فعاليات العرض المسرحي "الحياة حدوتة" لفرقة بيت ثقافة الزيتيات المسرحية بالسويس، على مسرح المركز الثقافي لنادي السماد.

العرض تأليف د. محمد أمين، دراماتورج أيمن الشريف، أشعار محمد التمساح، ديكور سامح حسن، إضاءة أحمد تاتو، ألحان محمد سعيد، تصميم الدعاية عبد الله سمير، إخراج محمود طلعت.

المسرحية تروى خيطا من الأحداث التي تمر بها أسرة في خلال فترة زمنية تبدأ أحداثها من زواج الأب والأم وتنتهي بالتقلبات التي يشهدها الابن والابنة في محاولات التفرقة التي يقوم بها جارهم للسيطرة والاستحواذ علي بيتهم المتهالك القديم، وفي خلال تلك الأحداث نرى الظلال المترامية على المجتمع كله من خلال تأثير نفس الأزمات، ويهدف العرض لإبراز ضرورة الوحدة والحفاظ على موروثاتنا من الضياع أو انهيار القيمة.

عرض "الحياة حدوتة الشق" ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن العروض المسرحية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويستمر عرضه حتى ٢١ مايو الحالي.

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